Продажи пивоваренной компании "Балтики" упали на 8%

Продажи пивоваренной компании "Балтика" в 2019 году из-за высокой конкуренции на рынке пива упали на 8%, сообщила компания.

В 2019 году выручка от экспорта "Балтики" выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. "Балтика" экспортирует продукцию в 75 стран мира, в 43 из которых компания — единственный представитель России.

В 2019 году "Балтика" увеличила выручку на литр продукции на 3% благодаря положительному прайс-миксу и росту продаж на экспорт по сравнению с 2018 годом, отмечается в пресс-релизе компании. В течение всего 2019 года конкурентная среда на рынке пива была очень жесткой, вследствие чего объемы продаж компании упали на 8%. На ценовой микс оказали влияние повышение цен в конце 2018 и начале 2019 года, рост сегмента крафтов и специалитетов и меньший объем продаж экономичных брендов.

"Мы не удовлетворены нашими результатами в России в 2019 году" — отметил Ларс Леманн, президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа.

"Однако другие страны региона Восточная Европа показали хорошие итоги работы. Мы ожидаем, что конкуренция на пивном рынке России в 2020 году будет по-прежнему очень тяжелой. Это, наряду с необходимостью перестроить наш бизнес в сторону роста выручки, будет оказывать давление на прибыльность. Улучшение результатов "Балтики" — это многолетний проект, в рамках которого мы укрепим наши ключевые бренды и наши позиции в растущих сегментах и каналах. Мы сделаем это с помощью инноваций, более эффективного исполнения и жесткого контроля над расходами", — пояснил он.

Налоговые отчисления компании в бюджет РФ в 2019 году составили 56,1 млрд рублей, 66% из них — акцизы (37,3 млрд рублей). Общий объем инвестиций компании в 2019 году — 2,8 млрд рублей. Одним из основных объектов инвестиций стали биологические очистные сооружения (БОС) на трех заводах компании, в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. БОС обеспечивают высокую степень очистки стоков, надежны в эксплуатации и не требуют большого расхода электроэнергии. БОС позволяют использовать образующийся биогаз и экономить примерно 8% объемов закупок природного газа для котельных, уменьшая выбросы углекислого газа в атмосферу.