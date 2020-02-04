Исполнение мечты. Подросток из Новосибирска на день стал хоккеистом "Сибири"

Хоккейный клуб "Сибирь" решил исполнить мечту подростка из Новосибирской области. На один день Ваня Иванцов стал игроком основного состава команды "Сибирь" и исполнил два буллита. Чтобы заслужить это право мальчику пришлось побороться.

На глазах у переполненного стадиона в 13 лет эффектно переиграть вратаря – будто в финале Олимпийских игр. Это ли не настоящая мечта!? Однако такую возможность Иван заслужил. Именно его присланный ролик с реализацией штрафного броска признали лучшим. Поэтому в перерыве он уже пробивал основному голкиперу "Сибири" Алексею Красикову.

Руководитель попечительского совета "Сибири" и владелец "Сибантрацита" Дмитрий Босов, который сам регулярно выходит на лед, в том числе поэтому считает важной задачей укрепление детской школы сибирского хоккея и коллеги его в этом поддерживают.

"Нам очень важно и значимо, чтобы через систему клуба "Сибирь" молодые ребята-хоккеисты попадали в составы сборных России различных возрастов и особо, конечно, надеемся, что увидим новосибирцев, прошедших систему клуба, в составе сборной молодежного чемпионата мира", – сообщил Босов.

Подобная практика в спорте последнее время встречается нередко. Правда, в большинстве случаев, кто-то из болельщиков борется за крупное вознаграждение. Например, несколько дней назад фанат баскетбольного ЦСКА стал обладателем приза в один миллион рублей, забросив в перерыве мяч прямо с центра площадки. Аналогичная ситуация была на игре "Лейкерс" в НБА, только там сумма была в 100 тысяч долларов.

А в Казани в прошлом году на хоккейном матче "Ак Барса" болельщик попал в маленькую щель в воротах, пробивая с противоположного края площадки и также стал счастливым обладателем миллиона рублей.