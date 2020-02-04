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4 февраля 202013:30

Розничные продажи в Гонконге в декабре упали 11-й месяц подряд

EPA

Розничные продажи в Гонконге в декабре упали 11-й месяц подряд на фоне антиправительственных протестов, которые ударили по ритейлу и туризму.

Согласно официальным данным розничные продажи в декабре в стоимостном выражении упали на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продлив серию снижения, которая началась в феврале и стала наиболее длительной с 2016 года.

В ноябре произошло падение продаж на 23,7%, показали пересмотренные данные. В октябре продажи упали на 24,4%.

Объем розничных продаж в декабре сократился на 21% по сравнению с пересмотренным падением на 25,5% в ноябре.

За весь 2019 год продажи упали на 11,1% до 431,2 млрд гонконгских долларов ($55,51 млрд). Объем продаж сократился на 12,3%.

Показатели продаж, вероятно, ухудшатся в ближайшие месяцы из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Гонконг принял меры по сокращению потока прибывающих из материкового Китая. Между тем, сектор розничной торговли и туризма города в значительной степени зависит от китайских туристов.

Количество туристов, посетивших Гонконг, в декабре сократилось на 51,5% в годовом выражении до 3,2 млн. В ноябре было зафиксировано падение на 55,9%, максимальное с мая 2003 года, когда город пострадал от вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

По данным гонконгского Совета по туризму, число туристов из материковой части Китая в декабре уменьшилось на 53,2% до 2,4 млн.

Экономика Гонконга в 2019 году сократилась впервые за 10 лет. Вспышка коронавируса в Китае создает дополнительную угрозу для перспектив роста.

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