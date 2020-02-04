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4 февраля 202016:16

Коронавирус негативно отразится на продажах недвижимости в Китае

EPA

Вспышка коронавируса в Китае окажет давление на продажи недвижимости в стране в I квартале 2020 года, хотя большинство рейтингуемых агентством застройщиков не слишком зависят от работы в городе Ухань или провинции Хубэй, сообщило агентство Moody's.

"Мы ждем, что продажи недвижимости в Китае в ближайшие месяцы окажутся под давлением, поскольку некоторые центры продажи недвижимости на данный момент закрыты, а ограничения на поездки и общие меры предосторожности не позволяют многим людям переезжать как обычно", — заявил старший вице-президент Moody's Кавен Цанг.

В агентстве добавили, что воздействие вируса на рынок недвижимости в некоторой степени сдерживается традиционно низкой активностью продаж и строительства в первом квартале.

Moody's ожидает незначительного снижения продаж недвижимости в Китае в течение всего 2020 года, хотя изначально прогнозировался стабильный рост. Агентство не исключает возникновения финансовых проблем у застройщиков с низкими показателями ликвидности и высокими потребностями в рефинансировании долгов.

Такой вариант, по мнению агентства, возможен, если вспышка и связанные с ней сложности продлятся в течение следующих трех-шести месяцев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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