В России начали прием заказов на большой кроссовер Cadillac (есть цена)

Дебют нового поколения внедорожника Escalade уже настолько не за горами, что счет идет на часы и минуты. А российские дилеры тем временем начали принимать заказы на вседорожный Cadillac XT6, которому в нашей стране достался только один - и весьма компактный - мотор.

Полноразмерный кроссовер от Cadillac для россиян будут оснащать двухлитровой турбированной "четверкой" с возможностью варьирования высоты подъема клапанов и отключения части цилиндров. Развивает двигатель 200 л.с. и 350 Нм и работает вместе с 9-диапазонным автоматом и системой полного привода. В комплектации Sport она, к слову, отличается двумя многодисковыми муфтами на каждой задней полуоси - тем самым достигается возможность управления вектором тяги.

Кроме того, в нашей стране Cadillac XT6 будет оснащаться адаптивной подвеской и новой тормозной системой с электродвигателем вместо традиционного вакуумного усилителя. Салон с тремя рядами кресел предполагается снабжать трехзонным климат-контролем и активной системой шумоподавления и отделывать натуральным деревом, кожей и карбоном, причем в российском офисе Cadillac делают особый акцент на его вместительности. Утверждается, что на галерке будет удобно даже взрослым пассажирам, а объем багажника при сложенном третьем ряде составляет 1 222 л.

К слову, опционально диван второго ряда можно будет заменить на раздельные "капитанские" кресла. Всего же в нашей стране для Cadillac XT6 предусмотрено две комплектации - Premium Luxury и Sport, отличаться которые будут не только системой полного привода, но и настройками подвески, и нюансами отделки кузова и салона.

На данный момент оба варианта вседорожника можно заказать по цене в 3 870 000 рублей: в компании особо подчеркивают, что это специальная цена, действующая только в период предзаказа. Соответственно, можно ожидать, что в ближайшее время Cadillac XT6 подорожает.