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4 февраля 202014:20

Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию из-за отпечатков пальцев

фото: vk.com/Ансамбль песни и пляски Северного флота РФ

Ансамбль песни и пляски Северного флота РФ не смог въехать в Норвегию, где он должен был выступать на фестивале в городе Киркенес, сообщает агентство "Интерфакс".

Уточняется, что для получения визы нужно было сдать отпечатки пальцев, однако российским военнослужащим запрещено предоставлять свои биометрические данные другим странам.

Как пояснили норвежские власти, в некоторых случаях они могут сделать исключение, как это было во время празднования 75-летия освобождения Финнмарка от нацистов, которое проходило в октябре 2019 года. Тогда у ансамбля Северного флота отпечатки решили не брать.

Однако фестиваль Barents Spektakel в Киркенесе к особо важным событиям не относится, поэтому исключений для россиян делать не стали.

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