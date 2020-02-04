Россия начала собирать ЗРК "Триумф" для Индии

Российская корпорация "Алмаз-Антей" начала производство зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" для Индии. Все обязательства по этому контракту выполняются своевременно. Кроме того, на территории покупателя будет построен учебный центр, заявил агентству РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также он отметил, что российский боевой самолет МиГ-35 участвует в тендере на поставку индийским ВВС легкого истребителя. Мантуров уточнил, что отечественная машина превосходит по своим характеристикам многих конкурентов. Помимо прочего, индийские пилоты уже свыше 50 лет летают на российских самолетах, что говорит о высоком уровне преемственности.

МиГ-35 – фактически абсолютно новая машина, которая похожа не предшественника только внешне. Переработке и обновлению подверглись фюзеляж и бортовая электроника боевой машины. Так, в ее конструкции теперь чащи применяются композитные материалы, плюс на МиГ-35 поставили новую радиолокационную станцию и комплекс бортовой обороны.

Что касается российско-индийского проекта самолета пятого поколения, то Москва готова продолжать работу с Нью-Дели. Особенно сейчас, когда Министерство обороны РФ заказало 76 истребителей Су-57.

Ранее стало известно, что разработка новой боевой машины была заморожена.