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4 февраля 202014:27

"Газпром" обнаружил потерю на Кавказе 190 миллионов кубометров газа

Пресс-служба "Газпрома"

Специалисты ООО "Газпром межрегионгаз метрология" в 2019 году в рамках учета газа провели более 130 тысяч проверок, по результатам которых на территории республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) было выявлено 190,3 миллиона кубометров потерь газа, сообщила компания.

Всего по результатам аудита учета газа в СКФО за 2019 год было выявлено 12 337 нарушений режимов газопотребления и 12 509 нарушений на сетях газопотребления.

По всем выявленным фактам недобросовестного потребления газа "Газпром межрегионгаз метрология", совместно с представителями газораспределительных организаций и региональных компаний по реализации газа в республиках СКФО, проводит проверки, по результатам которых материалы передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности.

"Работа, которая ведется нашими специалистами и сотрудниками региональных компаний по реализации газа и газораспределительных организаций в республиках Северного Кавказа, уже принесла результат: было выявлено большое количество нарушений, влияющих как на учет газа, так и на безопасность самих потребителей. Мы наблюдаем тенденцию по повышению ответственности потребителей, тем не менее, в 2020 году мы планируем существенно расширить методологию проведения аудита учета газа, усилить работу с правоохранительными органами и муниципальными властями", – прокомментировал результаты и планы компании генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз метрология" Алексей Минченко.

ООО "Газпром межрегионгаз метрология" — специализированная организация. Учреждена 4 мая 2018 года в соответствии с решением председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз".

Компания создана для снижения потерь газа в республиках Северо-Кавказского федерального округа (далее СКФО). С июня 2018 года приступила к реализации своих полномочий по метрологическому аудиту в зоне ответственности "Газпром межрегионгаз Владикавказ" и "Газпром межрегионгаз Назрань".

В настоящее время общество осуществляет свою деятельность в республиках СКФО, проводя работу по выявлению фактов нарушений в учете газа, его хищений, приводящих к разбалансу газа в республиках, а также по комплексному анализу причин потерь газа с выдачей рекомендаций по устранению предпосылок их возникновения.

Постоянно на местах работают не менее 26 выездных групп. Для эффективного функционирования сотрудников приобретены современные передвижные метрологические лаборатории на базе автомобилей Volkswagen Crafter. Все автомобили укомплектованы современными высокоточными средствами измерений, необходимыми для проверки метрологических характеристик как средств измерений, входящих в состав промышленных УИРГ так и счетчиков газа, установленных в домовладениях и квартирах абонентов.

Все сотрудники обеспечены современными средствами фото-видео фиксации, микроскопами, видео-зондами и портативными компьютерами со специализированным программным обеспечением для работы с разными типами вычислителей и электронных корректоров газа.

При выявлении нарушений специалисты компании выполняют работы по их пресечению и устранению предпосылок, так, юристы осуществляют сопровождение претензионно-исковой работы, а специалисты отдела корпоративной защиты контролируют передачу материалов в правоохранительные органы для привлечения к ответственности правонарушителей.

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