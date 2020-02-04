Елена Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), олимпийская чемпионка Елена Вяльбе сменила Андрея Бокарева на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России (RSA).

"Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта, такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили, – заявила Вяльбе, слова которой приводит ТАСС. – Выборы прошли по уставу организации. Несколько раз со стороны Андрея Бокарева были заявления, что ему заниматься этим некогда, что стоит выбрать нового главу ассоциации".

Напомним, Ассоциация лыжных видов спорта России была создана летом 2005 года на базе Союза лыжных федераций.

Основными задачами RSA являются пропаганда, популяризация, возрождение и приумножение традиций лыжных видов спорта; развитие и укрепление международных спортивных связей; содействие защите прав спортсменов, тренеров, спортивных судей; забота о ветеранах спорта, пенсионном обеспечении; борьба с допингом.