Пьяный водитель протаранил рюмочную в Калининграде. Видео

Нетрезвый автомобилист въехал в помещение питейного заведения на улице Левитана в Калининграде. Инцидент, произошедший ранним утром в воскресенье, 2 февраля, попал в объектив камеры наблюдения.

Легковой автомобиль BMW разбил витрину, влетел внутри и раскидал столы, за которыми находились посетители. По счастливой случайности, никто из них не пострадал.

Как сообщают СМИ, водитель, в крови которого впоследствии был обнаружен алкоголь, попробовал скрыться с места ДТП. Эту попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.