Продажи кроссовера Rolls-Royce в России подскочили в 15 раз

Российский рынок легковых автомобилей планомерно сокращается. Однако есть в нем узкий сегмент, продажи в рамках которого заметно выросли, несмотря на общее падение. Правда, насчитывает этот сегмент всего четыре модели, и все они - люксовые кроссоверы.

Вседорожники премиальных брендов в России в 2019 году обрели в нашей стране 515 новых владельцев. По данным агентства "Автостат", это сразу на 12% больше, чем годом ранее. И рекордсменом по набору оборотов стал роскошный Rolls-Royce Cullinan.

В прошлом году в России было продано 122 таких автомобиля, и это в 15 раз больше, чем в 2018-м. Правда, в рейтинге сегмента в целом Cullinan занял лишь второе место, так как треть сегмента оккупировал Bentley Bentayga. В 2019 году россияне стали владельцами 160 экземпляров "Бентайги", что на 12% меньше, чем годом ранее - очевидно, часть покупателей переметнулась под знамена Rolls-Royce.

От Cullinan ненамного отстали еще два участника сегмента - Maserati Levante и Lamborghini Urus: первый разошелся тиражом 117, второй - 116 машин. Правда, кроссовер Maserati планомерно теряет популярность, так как его продажи отметились почти двукратным падением, а вот популярность "Уруса" выросла за год в 2,6 раза.

Стоит также отметить, что в нынешнем году в сегменте появится новый опасный игрок. По предварительным данным, уже выбраны все ближайшие российские квоты на Aston Martin DBX, на который британская фирма делает серьезную ставку.