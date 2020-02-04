Путин: поправки в Конституцию продиктованы жизнью

Предложенные поправки в Конституцию России сделаны не для продления его полномочий, пояснил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Вологодской области. Просто, добавил Путин, за время работы главой государства он понял, что некоторые вещи не работают так, как должны.

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью", — заявил Путин на встрече с общественностью в Череповце 4 февраля, которую в прямом эфире транслировал канал "Россия 24".

Владимир Путин рассказал, что ему задавали вопросы люди, являющиеся специалистами в той или иной сфере.

"Они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил, — образно отразил ситуацию с конституционными поправками глава российского государства. — Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле, меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и поправки, которые были предложены".

Путин также добавил, что в поправках в Конституцию нет ничего необычного: над конституцией работали 6 месяцев и одну неделю, а потом в нее вносили изменения уже 15 раз. В этот раз, как надеется Путин, подготовка поправок в Основной закон займет не более трех или трех с половиной месяцев.

"Это стандартная практика, — подчеркнул Путин. — Я предложил всенародное голосование, чтобы даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии, приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить поправки. Еще раз хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит, волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию. Я думаю, что мы уложимся в здравые сроки".