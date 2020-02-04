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4 февраля 202014:36

В Китае ожидается рекордное снижение продаж автомобилей в начале года

EPA

Продажи автомобилей в Китае, вероятно, продемонстрируют рекордное снижение в первые два месяца 2020 года под влиянием вспышки коронавируса, пишет Bloomberg.

Продажи, согласно предварительному прогнозу, в январе-феврале упадут на 25-30%, заявил генеральный секретарь Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) Цуй Дуншу.

По его словам, продажи автомобилей в Китае за весь 2020 год могут упасть на 5% из-за вспышки коронавируса.

В большинстве центров роста Китая возобновление работы после празднования Нового года по лунному календарю было отложено по меньшей мере на неделю, поскольку страна пытается сдержать распространение нового коронавируса. Вспышка вируса также наносит значительный удар по розничным продажам.

"Автомобильной промышленности Китая никогда не приходилось учитывать так много негативных факторов — проблемы накапливались, — отметил Цуй. — Потребуются месяцы, чтобы экономическая активность вернулась в нормальное русло. Покупательная способность населения будет подорвана падением доходов.”

Если продажи легковых автомобилей в Китае упадут на 20% по сравнению с прошлогодними 21,4 млн единиц, это поставит под угрозу статус страны как крупнейшего в мире авторынка.

В 2019 году продажи автомобилей в Китае упали второй год подряд, показали данные CPCA.

На показателях крупнейшего в мире автомобильного рынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

Кроме того, на показатели продаж повлияло то, что в некоторых китайских провинциях новые стандарты выбросов были внедрены раньше, чем ожидалось, что усилило неопределенность для автопроизводителей.

Спад на китайском рынке отражается на автопроизводителях по всему миру, оставляя им меньше возможностей для роста.

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