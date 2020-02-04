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4 февраля 202015:08

"Нафтогаз" в январе получил от "Газпрома" 578,4 миллиона долларов за транзит газа

ТАСС

"Нафтогаз Украины" в январе получил от "Газпрома" 578,4 миллиона долларов за транзит газа с декабря 2019 по февраль 2020 года включительно, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В январе "Нафтогаз" получил 239,5 миллиона долларов за транзит в декабре, а также 175,1 миллиона долларов предоплаты за январь и 163,8 миллиона за февраль. Всего 578,4 миллиона долларов. Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020, то это почти 33 процентов (треть всех доходов госбюджета!)", — сообщил Витренко на своей странице в Facebook во вторник.

"Газпром" в январе использовал для транзита газа по территории Украины 46 процентов забронированных мощностей, поэтому тариф на транзит для него получился выше, чем в декабре прошлого года.

"Ранее "Газпром" платил только за фактически транспортированные объемы, а они составили лишь 46 процентов от законтрактованных. А вот в новом контракте уже действует принцип "качай или плати". Иными словами, если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в январе 2020 года фактическая ставка транзита газа для "Газпрома" была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года", — отметил Витренко.

Транзит российского газа через Украину сократился в январе 2020 году в три раза по сравнению с показателем за январь прошлого года до 2,548 миллиарда кубометров согласно данным "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза".

"За январь транзит составил 2,548 миллиардов кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Для сравнения: транзит российского газа через Украину вырос в январе 2019 году на 26 процентов по сравнению с показателем за январь 2018 года до 7,6 миллиарда кубометров, сообщил ранее "Укртрансгаз".

В январе 2020 году "Газпром" из-за теплой погоды снизил добычу до 44,3 миллиарда кубометров — до минимума за три года.

В 2019 году транзит российского газа через Украину вырос на три процента до 89,6 миллиарда кубометров.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о транзите: украинская компания бронирует транспортные мощности для транзита на пять лет в объеме 225 миллиардов кубометров, в том числе 65 миллиардов кубометров на 2020 год, по 40 миллиардов кубометров на 2021 и последующие годы.

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