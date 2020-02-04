В украинский учебник истории вкралась фотожаба с Киану Ривзом

В украинском учебнике по всемирной истории для учащихся 10-х классов интернет-пользователи обнаружили фотожабу с Кианом Ривзом.

Знаменитый канадский актер на ней с помощью фотошопа "присоединился" к американским рабочим на фотографии 1932 года "Обед на небоскребе".

Оригинальное фото было сделано неизвестным фотографом. На нем изображены 11 рабочих, которые строили одно из высотных зданий "Рокфеллер-центра" в Нью-Йорке.

Они сидят на балке на уровне 69 этажа – на высоте больше 200 метров. Кто-то читает газеты, кто-то обедает.

В оригинале крайний справа – мужчина в темной кепке и рабочем фартуке, а в украинском учебнике истории рядом с ним двенадцатым "оказался" Ривз, который, видимо, ест сэндвич.

Снимок с Ривзом до сих пор можно видеть в онлайн-версии учебника – на 58-й странице.