Сахалинские рыбаки и экологи перестарались при спасении детеныша сивуча - Валера умер

Настоящая драма разыгралась на Сахалине, где рыбаки два дня выхаживали потерявшего маму детеныша сивуча, но в итоге экологи обвинили их гибели Валеры — так прозвали малыша.

Маленького тюлененка трое рыбаков обнаружили ранним утром 2 февраля в окрестностях Холмска — он сам выбрался на запах рыбы и громко кричал. Мужчины обустроили ему лежбище, укутывали и подкармливали рыбой, но животному становилось хуже. На второй день обеспокоенные сахалинцы вызвали волонтеров, так как краснокнижному животному становилось все хуже и хуже. По пути в город Валера скончался.

В фонде "Зеленый Сахалин" обвинили в произошедшем самих рыбаков.

"Животное ни в коем случае нельзя было греть, кормить и трогать, а только наблюдать со стороны, чтобы не спугнуть мать в случае ее возвращения", — рассказал РИА "Сахалин-Курилы" руководитель фонда Александр Иванов.

По его словам, к моменту прибытия экологов обессилевшее животное сидело в пластиковой ванне у одного из рыбаков, при этом тюлень был истощен настолько, что не мог сам двигаться. Несмотря на проведенную регидрацию, спасти малыша не удалось.

Сами рыбаки утверждают, что следовали всем рекомендациям волонтеров

"На тот момент он был толстый, реально здоровый. На видео детская ватрушка. Он с ней игрался, сосал ее. Мы вроде бы все соблюдали, как нам сказали. Да, мы его укрывали, но только тогда, когда ехали в машине. Нам изначально изложили, что перевозить его нужно очень аккуратно. Поэтому мы делали все медленно и чуть ли не на носилках", — поведал сахалинец Александр Сбитнев.

По его мнению, экологи вели себя грубо с животным и не позволили снимать свои действия на видео, а потом во всем обвинили рыбаков.

"Мы два дня за него беспокоились, а сейчас мы виноваты. Обидно. Просто обидно и неприятно", — резюмировал он.