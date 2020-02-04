Не на тех поставил. Клиент букмекерской конторы проиграл 3 млн рублей

Клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей, сделав ставку экспресс на три футбольных матча. Игрок поставил на победы английских "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и французского "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает "Чемпионат.Com", общий коэффициент экспресса составил 2.00, а потенциальная сумма выигрыша – шесть миллионов рублей.

"Ливерпуль" переиграл в отложенном матче 18-го тура "Вест Хэм", "ПСЖ" с таким же счетом обыграл "По" в Кубке Франции. А вот "Манчестер Сити" дома уступи команде "Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом – 0:1.

Таким образом, ставки на "Ливерпуль" и "ПСЖ" зашли, а на "МанСити" с коэффициентом 1.35 – нет. Клиент букмекерской конторы потерял три миллиона рублей.