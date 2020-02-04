Путин объяснил почему снял главу Чувашии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обладает информацией о причастности экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к коррупции, но без уважения к людям работать нельзя — если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.

Как сообщалось ранее, в СМИ и соцсетях появилось видео, где глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных автомобилей​​​.

В МЧС Чувашии назвали это "дружеской шуткой", однако глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.

Президент России отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Олег Николаев.

На встрече с общественниками в Череповце Путин отметил, что "коррупционный след" в деятельности Игнатьева отсутствует.

Президент добавил, что подписывая указ о его увольнении, он исходил из того, что чиновник любого уровня должен испытывать уважение к людям. "Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", — подчеркнул Путин.

Он считает, что Игнатьев "лишен чувства уважения к людям", передает РИА Новости.

"То, что я увидел — это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все", — отметил глава государства.