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4 февраля 202014:49

Sony увеличила прогноз годовой прибыли на фоне роста продаж датчиков для смартфонов

Nikkei

Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первых 9 месяцев финансового года (завершились 31 декабря) снизилась на 31% в годовом выражении и достигла 569,5 миллиарда иен ($5,2 миллиарда), следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 450,08 иены ($4,1) против 638,89 иены ($5,8) за аналогичный период годом ранее. Выручка Sony сократилась на 0,4% — до 6,511 триллиона иен ($60 миллиардов).

По итогам третьего квартала финансового года, который завершился в конце декабря 2019 календарного года, Sony сократила чистую прибыль на 46% год к году — до 229,5 миллиарда иен ($2,1 миллиард). Разводненная прибыль на акцию составила 182,89 иены ($1,68) против 330,77 иены ($3,04) в третьем квартале 2018-2019 финансового года. Квартальная выручка Sony увеличилась на 3% — до 2,463 триллиона иен ($22,7 миллиарда).

Операционная прибыль Sony составила 300,13 млрд иен ($2,76 миллиарда) против прибыли в 377 млрд иен годом ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали операционную прибыль в размере 271,65 млрд иен.

Sony повысила годовой прогноз операционной прибыли до 880 млрд иен с 840 млрд иен ($8 миллиардов). Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 877 млрд иен. Прогноз по годовой чистой прибыли вырос на 9,3%, до 590 млрд иен ($5,4 миллиарда). А прогноз выручки повышен по сравнению предыдущим на 1,2%, до 8,5 трлн иен ($78,2 миллиарда). В прошлом финансовом году продажи Sony измерялись 8,7 трлн иен.

В третьем финансовом квартале выручка в игровом подразделении Sony сократилась на 20% в годовом исчислении, до 158,5 млрд иен ($1,46 млрд). Компания объяснила этот спад снижением продаж приставок. Реализация консолей PlayStation 4 в октябре-декабре снизилась на 25% относительно трех предыдущих месяцев 2018 года — до 6,1 млн штук. К концу 2019 года компания поставила в общей сложности 108,9 млн экземпляров PlayStation 4. 

В настоящее время подпиской PS Plus пользуются 38,8 млн. пользователей PS4, что составляет около 37% от владельцев устройств. Продажи игр для PlayStation 4 также упали — с 87,2 млн. до 81,1 млн. Однако растёт количество цифровых покупок игр. Их количество увеличилось с 37% до 49%.

Прибыль в подразделении по выпуску датчиков изображений Sony в третьем финансовом квартале выросла до 75,2 млрд иен ($692 млн) с 46,5 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Этому росту способствует тот факт, что производители смартфонов стремятся устанавливать в свои устройства больше высококачественных камер. На Sony приходится примерно половина мирового рынка сенсоров для камер, компания поставляет чипы таким гигантам, как Apple и Huawei.

Выручка музыкального бизнеса выросла до 216,9 млрд иен с 209,35 млрд иен, в сфере кино — снизилась до 236 млрд иен с 276,7 млрд иен.

Акции Sony завершили торги во вторник снижением на 0,04%. Капитализация компании с начала года выросла на 4%, до 9,48 трлн иен.

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