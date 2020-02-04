Авиабилеты из России за рубеж подорожают с 5 февраля на 3%

Авиабилеты из России за границу подорожают с 5 февраля на 3% в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"В ночь с 4 на 5 февраля курс валют будет пересчитан, в связи с этим стоимость авиабилетов на международных направлениях вырастет на 3%. Пересчет будет осуществляться в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). То есть за основу будет взят курс доллара и евро к рублю за 3 февраля с округлением до 50 копеек в большую или меньшую стороны", — отметил Горин в интервью "Интерфаксу".

По данным Банка России на 3 февраля, 1 евро стоит 70 руб., 1 доллар — 63 руб.

По словам Горина, IATA обычно пересчитывает курс валют раз в неделю по вторникам, а новый курс начинает действовать со среды. "В первую очередь рост цен будет заметен на дальнемагистральных направлениях. То есть если сейчас забронирован билет стоимостью 69 тыс. руб., то 5 февраля он будет стоить уже 71 тыс. руб. Поэтому сегодня у россиян, которые еще не оплатили свои авиабилеты, есть возможность приобрести их по старому курсу", — пояснил Горин.

Следующий пересчет валют произойдет 12 февраля по курсу доллара и евро на 10 февраля (понедельник). Валютный курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля, евро и доллара с 2006 г.