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Фильм "Холоп" 23 минуты назад

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4 февраля 202016:09

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

4 февраля фильм "Холоп" производства продюсерской студии Yellow, Black & White (YBW Films), кинокомпании МЕМ Cinema, Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг "Газпром-медиа"), при участии телеканала "Россия 1" (холдинг ВГТРК), при поддержке телеканала "Супер" (холдинг "Газпром-медиа") и Фонда Кино стал самой кассовой картиной десятилетия.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах на сегодняшний день "Холоп" с небывалыми сборами 2,944 миллиарда рублей занимает первую строчку по сборам в России среди всех картин.

Главную комедию Нового года, вышедшую в прокат 26 декабря, посмотрели в России уже более 11 миллионов человек.

 

Прокатчик картины – кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа").

Эдуард Илоян, Yellow, BlackandWhite:

"Этот невероятный успех — общая заслуга всей нашей команды. Я слукавлю, если скажу, что с самого начала мы верили в то, что "Холоп" станет новым чемпионом России. Я безумно благодарен не только всей нашей команде, но и нашим партнерам – МЕМ Cinema, Группе компаний ГПМ КИТ, телеканалу "Супер" и холдингу ВГТРК, а также нашему прокатчику – "Централ Партнершип", который вот уже шесть недель обеспечивает достойную роспись нашему фильму, и с которым совсем скоро, уже 5 марта, мы выпускаем в прокат главную комедию весны – "Отель Белград" с Милошем Биковичем в главной роли. Отдельную благодарность хотел бы выразить Фонду кино за всестороннюю поддержку".

Рафаел Минасбекян, Группа компаний ГПМ КИТ:

"Более трех лет назад мы определили своими главными стратегической целью и миссией в кино — добиться, чтобы фильмы отечественного производства могли успешно конкурировать в нашем прокате с американскими блокбастерами.

Уже четвертый год подряд крупнейший дистрибутор российского кино – компания "Централ Партнершип" в составе Группы компаний КИТ – выводит российские картины в лидеры кассовых сборов: в 2016/2017 – фильм "Викинг" (1,496 миллиарда рублей), в 2017/2018 – "Движение вверх" (2,943 миллиарда рублей); в 2018/2019 – "Т-34" (2,271 миллиарда рублей). И вот мы празднуем исторический рекорд – комедия "Холоп"  на сегодняшний день собрала 2,944 миллиарда рублей в России, и прокат продолжается.

Сегодня мы не просто успешно конкурируем с фильмами, производственный бюджет которых бывает выше в сотни раз, но и занимаем первые две строчки в таблице фильмов в системе ЕАИС! Мы очень гордимся, что КИТ и ЦПШ так же являются инвесторами и продюсерами многих из самых успешных российских фильмов, помимо "Холопа". Уверен, подобный результат вдохновит нас и наших коллег на дальнейшие рекорды в отечественной киноиндустрии.

Неоценимую поддержку в реализации наших задач оказывает министерство культуры и Фонд кино.

Я очень рад, что "Холоп" как минимум на 110 минут подарил хорошее настроение и положительные эмоции больше чем 11 миллионам российских зрителей!"

Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия 1":

"Поздравляю наших партнеров, продюсеров и создателей фильма, студию Yellow, Black & White и, конечно, компанию "Централ Партнершип", вместе с которыми мы не раз становились чемпионами. Сегодняшний результат важен не только с точки зрения успешной стратегии продвижения, это огромный прорыв для киноиндустрии страны в целом. Всего два года назад мы с ЦПШ выпустили блокбастер "Движение вверх", который достиг фантастической, сумасшедшей, невероятной на тот момент отметки сборов и открыл дорогу новым рекордам. Сегодня вперед вырвалась кинокомедия "Холоп". Это по-настоящему жизнеутверждающий результат: зритель готов смотреть российское кино самых разных жанров. Совсем недавно это казалось невозможным. Ситуация в российском кино изменилась принципиально, и мы гордимся, что нам удалось внести в это свой вклад".

Вадим Верещагин, генеральный директор "Централ Партнершип":

"Успех "Холопа" – наша большая общая победа. Безусловно, не последнюю роль в рекордных кассовых сборах этой картины сыграла рекламная поддержка и в эфире телеканалов и радиостанций холдинга ВГТРК, и участие и партнерство в маркетинге активов "Газпром-Медиа", и помощь наших кинотеатральных партнеров. Мы гордимся достигнутыми результатами и планируем продолжать плодотворное сотрудничество со студией YBW, впереди нас ждет еще немало успешных проектов".

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко рассказывает о представителе золотой молодежи Грише, которого папа-олигарх решает проучить и отправляет в специально выстроенную деревню XIX века. Эгоистичный мажор становится крепостным. Главную роль в фильме исполнил актер Милош Бикович. Также в фильме снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.

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