В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", арестованным является 64-летний Артур Кронберг. По данным следствия, он подвергал 40-летнюю супругу физическому и сексуальному насилию. Кроме того, установлена его причастность к насилию над собственным ребенком 2012 года рождения.

Артур Кронберг известен как автор эротической прозы. В числе его произведений рассказы "Прожиточный минимум" и "Особая процедура".

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