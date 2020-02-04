На Параде Победы покажут 24 образца новейшего вооружения

Министерство обороны России впервые покажет 24 новейших образца вооружения на Параде Победы 9 мая. Среди них системы противовоздушной обороны, танки, БМП, машины дистанционного минирования и береговые ракетные комплексы, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В общей сложности, отметил министр, в торжествах на Красной площади примут участие 15 тысяч солдат и офицеров, а также 225 боевых машин и 150 летательных аппаратов.