В 2019 году в России произвели рекордные 7,3 млн тонн сахара

В 2019 г. в России произвели рекордные 7,3 млн тонн сахара, что на 16,5% больше, чем в 2018 г. и на 9,7% больше, чем в 2017 г., сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на Росстат.

Основную часть сахара в России производят в Центральном федеральном округе — 55,2% общего объема производства в 2019 г.

Максимальный прирост производства отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (+ 50,6%, 100 тыс. тонн) и Южном федеральном округе (+ 46,4%, 1,874 млн тонн). В абсолютном выражении первое место по показателю роста занял Южный федеральный округ, объем производства увеличился за год на 593,7 тыс. тонн.

Отрицательная годовая динамика отмечена только в Сибирском федеральном округе (- 0,4%).

По данным на декабрь 2019 г., запасы сахарной свеклы в сельхозорганизациях составляли 3,1 млн тонн, что в 7,2 раза больше, чем к декабрю 2018 г.

Центр считает, что "высокой результативности сахарной промышленности предшествовало увеличение объемов производства сахарной свеклы в 2019 г. на 20,7% к уровню 2018 г., до 50,8 млн тонн".

В соответствии с новой редакцией Доктрины продовольственной безопасности российские предприятия должны производить не менее 90% общего объема внутреннего потребления сахара. Годовая потребность России в сахаре составляет до 6 млн тонн. Минсельхоз посоветовал хозяйствам сократить посевные площади под сахарной свеклой на 15% для того, чтобы избежать перепроизводства сахара в 2020 г.