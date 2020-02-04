Обвиняемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове продлили арест

Обвиняемому в убийстве девятилетней Лизы Киселевой Михаилу Туватину продлили арест. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области, мужчина останется под стражей до 9 мая 2020 года.

"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство о продлении обвиняемому срока содержания под стражей, – рассказали в управлении. – Исследовав ходатайство и представленные следователем СК материалы, суд согласился с доводами следственного органа".

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи работают над закреплением доказательственной базы.

Как сообщалось ранее, девочка была убита 9 октября 2019 года. По дороге в школу Лиза пропала, а спустя сутки ее нашли мертвой в гараже недалеко от ее дома. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве – ранее судимого за насильственные действия 35-летнего жителя Саратова Михаила Туватина. В его отношении возбудили дело об убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчина признал вину и пояснил, что девочка ему, якобы, нагрубила.

Убийство ребенка потрясло весь город: граждане готовы были устроить над Туватиным самосуд, а омбудсмен и адвокаты отказались защищать мужчину в суде.