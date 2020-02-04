Скептическое отношение к беспилотникам в обществе нарастает

Консалтинговая компания Deloitte попыталась выяснить, какие именно современные технологии привлекают автомобилистов, какие просто не нужны, а какие - отпугивают. Оказалось, что потенциальные покупатели разделяют далеко не все увлечения автопроизводителей.

В исследовании компании приняли участие респонденты из 20 стран. Однако в итоговый отчет попали данные только по шести странам - США, Китаю, Германии, Японии, Южной Корее и Индии, возможно, как самым релевантным.

Самым, пожалуй, любопытным итогом исследования оказалась демонстрация роста негативного отношения к беспилотному транспорту. Как уточняет "КоммерсантЪ", в развитых странах примерно половина опрошенных сомневается в его безопасности, в Китае за последний год число таких скептиков увеличилось на 10% - до 35%, а в Индии не уверены в пользе автономного транспорта 58% опрошенных, что тоже больше, чем в прошлом году.

А вот количество заинтересованных в автомобилях с гибридными силовыми установками либо электродвигателями растет почти повсеместно и колеблется от 41% в США до 63% в Японии. Снизилось оно только в Китае - с 65% до 57%, но при этом 19% опрошенных в этой стране выразили готовность сменить нынешний автомобиль на электрокар - и это самый серьезный результат среди упомянутых стран. Возможно, это связано с бытующей уверенностью в меньшей стоимости владения электромобилем по сравнению с автомобилем с традиционным ДВС.

Кроме того, китайцы в большинстве своем уверены в полезности "подключенных сервисов". В Индии так же считают 80% участников исследования, а в Германии не видят особой нужды в постоянном подключении автомобиля к Интернету. Что касается методов борьбы с пробками, то создание особых "зеленых" зон, куда не допускаются машины с ДВС (это считается одним из самых действенных способов популяризации электротранспорта) неэффективным назвали практически все опрошенные. А минимизировать трафик участники исследования предлагают путем развития общественного транспорта.