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4 февраля 202015:50

Евгений Донской проиграл в первом круге турнира в Индии

EPA

Сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии часть его участников отправилась на крупный турнир в индийской Пуне – состязания серии ATP World Tour 250 Tata Open Maharashtra с призовым фондом 546 тыс. долларов. Единственный представитель России Евгений Донской провел матч первого круга и проиграл.

Донской встречался с теннисистом из Белоруссии Ильей Ивашко. Начало встречи осталось за соперником россиянина, который выиграл первый сет – 6:3. Во второй партии Евгений как мог старался изменить ход матча, но, потеряв в середине сета свою подачу, оказался не в состоянии полноценно вернуться в игру и уступил со счетом 2:6.

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