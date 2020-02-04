Евгений Донской проиграл в первом круге турнира в Индии

Сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии часть его участников отправилась на крупный турнир в индийской Пуне – состязания серии ATP World Tour 250 Tata Open Maharashtra с призовым фондом 546 тыс. долларов. Единственный представитель России Евгений Донской провел матч первого круга и проиграл.

Донской встречался с теннисистом из Белоруссии Ильей Ивашко. Начало встречи осталось за соперником россиянина, который выиграл первый сет – 6:3. Во второй партии Евгений как мог старался изменить ход матча, но, потеряв в середине сета свою подачу, оказался не в состоянии полноценно вернуться в игру и уступил со счетом 2:6.