Путин образно ответил на вопрос, можно ли достать ПООПы из стандартов

Президент Владимир Путин одним из своих ответов рассмешил общественников на встрече в Череповце. Причиной такой реакции стала фонетическая игра.

Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался президенту на примерные основные образовательные программы (ПООПы), которые сейчас рассматриваются как стандарты.

"Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?" — спросил он Путина.

"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать", — ответил президент, чем вызвал в зале бурную реакцию, сообщает РИА Новости.

Замечание Путина про ПООПы оживило встречу с общественниками в Череповце.



Можно ли их вытащить, спросили у президента.



«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», — ответил он.



*Вы наверняка знали, но ПООПЫ — примерные основные образовательные программы. pic.twitter.com/yPv0FacJWN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

Глава государства заверил, что эти программы носят исключительно рекомендательный характер.

4 февраля Владимир Путин находится в Вологодской области. Там прошла его встреча с представителями общественности, которую транслировал телеканал "Россия 24".

На встрече поднимались многие актуальные вопросы последнего времени, прежде всего, поправки в Конституцию.