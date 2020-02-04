Федор Смолов: надеюсь, помогу "Сельте" остаться в Ла Лиге

Нападающий сборной России Федор Смолов, перешедший на правах аренды из московского "Локомотива" в "Сельту", заявил, что скоро начнет учить испанский язык, а также рассказал, почему решил перебраться в команду из Виго.

"Я скоро начну учить испанский. Надеюсь, что через два месяца начну понимать, – заявил Смолов, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". – Я счастлив и горд перейти в "Сельту". Во-первых, это Ла Лига, а во-вторых, "Сельту" хорошо знают в России, потому что здесь играли Мостовой и Карпин. Надеюсь, я проявлю себя наилучшим образом и помогу «Сельте» остаться в Ла Лиге".

Напомним, Смолов дебютировал в составе "Сельты" в матче 22-го тура Примеры против "Валенсии" (0:1). Федор вышел на замену и провел на поле 12 минут.