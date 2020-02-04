Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

Из Уханя и провинции Хубэй Москва эвакуирует 147 россиян, граждан ЕАЭС и Украины, сообщает "Интерфакс". Эвакуация проводится силами Воздушно-космических сил. В Ухань вылетели уже два из пяти военно-транспортных самолетов Ил-76МД. На их борт поднимутся кроме россиян десять граждан Белоруссии, один — Украины, один – Армении, а также трое граждан Казахстана.

От вызываемой коронавирусом пневмонии в Китае умерли 425 человек, число заболевших превысило 20 тысяч 400 человек. В России выявлены двое зараженных. Оба граждане Китая. Один случай заражения в Забайкальском крае, еще один в Тюменской области. Контактировавшие с ними люди также госпитализированы на карантин.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Россия победит коронавирус так же, как она победила лихорадку Эбола и разработала вакцину.