Жительница Подмосковья в 33 года родила одиннадцатого ребенка

В роддоме подмосковного города Орехово-Зуево 33-летняя жительница деревни Малая Дубна родила одиннадцатого ребенка — девочку весом 3070 граммов и ростом 51 сантиметр.

Заведующая роддомом Вера Калинина сообщила в комментарии РИАМО, что роды прошли успешно, без осложнений.

Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке.

Дома маму с малышкой ждут отец большого семейства и 10 братиков с сестричками: пять девочек и пять мальчиков, старшему из которых 13 лет.

В Минздраве Московской области сообщили, что всех детей женщина родила именно в этом роддоме.