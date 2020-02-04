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4 февраля 202017:13

Ловцы бездомных животных вместо собаки подстрелили дротиком мужчину

Ловцы бездомных животных по случайности подстрелили дротиком мужчину. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Инцидент произошел в Зеленограде 3 февраля. Случайной мишенью ловцов бездомных животных оказался 35-летний уроженец Таджикистана.

Последние несколько месяцев мужчина работал на базе по приему цветных металлов. На территории организации проживали две дворняги, одна из собак постоянно убегала, чем могла доставить беспокойство местным жителям. В результате люди написали заявление, и на промзону приехали ловцы бездомных животных.

С первой собакой разобрались быстро. Вторая постоянно бегала и не давалась в руки. Уроженец Таджикистана предложил свою помощь, поскольку собака его хорошо знала. В тот момент, когда мужчина поймал животное, сотрудник по отлову выстрелил дротиком, который угодил в руку пострадавшего. Сначала никто не придал значения случившемуся.

Через час после произошедшего мужчину обнаружили без сознания в бытовке. На место срочно вызвали скорую, сообщает "Московский комсомолец".

В фирме, которая оказывает услуги по отлову, рассказали, что в уколах не содержится никаких ядовитых или запрещенных веществ. Дротики наполнены "ветеринарным коктейлем", состоящим из снотворного в комбинации с обездвиживающим препаратом. Такие лекарства зачастую используют в больницах для проведения операций. После введения такого препарата в животное, оно приходит в себя максимум через полтора часа после укола.

В настоящее время мужчина находится в реанимации одной из столичных больниц. У него диагностировано отравление неизвестным веществом. На данный момент непонятно, как пострадавший мог угодить в реанимацию, учитывая краткосрочность и слабую токсичность медикаментов.

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