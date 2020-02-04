ОПЕК+ может дополнительно снизить добычу нефти на 0,8-1 млн баррелей

Страны-участники соглашения о сокращении добычи нефти рассматривают сценарий, по которому дополнительное снижение объемов добычи может составить 0,8-1 миллиона баррелей в день из-за коронавируса, передает издание The Wall Street Journal.

"Сценарии ОПЕК+ предполагают увеличение возможного сокращения добычи до 800 тысяч — 1 миллиона баррелей в день. ОПЕК+ обдумывает более агрессивный ответ на вспышку коронавируса в Китае", — сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Первоначально ОПЕК+ планировала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день.

Страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначально запланированного времени. Такое решение было принято для анализа ситуации с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти.

Заседание запланировано на 4-5 февраля в Вене, хотя изначально оно должно было пройти перед министерскими встречами в марте.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.

До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 года, а в I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.