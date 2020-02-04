Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

До четырех месяцев в колонии грозит 38-летнему жителю Кабардино-Балкарии, который издевался и бил пятилетнего пасынка, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Его уже доставили на допрос.

Наделавшая шуму запись была сделана вечером 26 января в московской квартире, куда 38-летний Мурат Шханухов перевез свою супругу и трех ее детей. Матери в тот день не было, за ребятами присматривала ее сестра. На ее глазах отчим и провел воспитательную работу с пасынком, заставив его бесконечно приседать перед кроватью и то и дело прикладываясь кулаком. Мальчик лишился зуба и получил несколько синяков.

Глава семейства объяснил свой поступок тем, что мальчик плохо себя вел: выкинул мясо в мусорное ведро, прыгал на раскладушке и упал, а затем отказывался ложиться спать. После того, как этим случаем заинтересовались правоохранительные органы, он скрылся и записал видео, в котором попросил прощения за произошедшее, особо отметив, что это был единичный случай.

Родственники по материнской линии настаивают на обратном: якобы отчим с завидной регулярностью распускал руки и в целом был жестоким и агрессивным человеком.

Подозреваемого уже задержали, ему грозит вплоть до четырех месяцев ареста по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".