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4 февраля 202017:46

"Ростех" перенесет производство защищенных бизнес-смартфонов в Россию

Вести.Hi-tech

"Аэронавигационные и информационные системы" (АИС, входит в "Ростех") и Mobile Inform Group (MIG) запустят в России производство защищенных смартфонов и планшетов, ориентированных на корпоративных пользователей. Собирать их будут на заводе телеграфных аппаратов в Калуге.

АИС вложит в проект миллиард рублей, инвестиции MIG составят более 50 миллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей компаний.

Базу устройств составят промышленный смартфон MIG S6 и корпоративный планшет MIG T8X. Оба могут работать как на Android 9/10, так и на российских операционных системах Astra Linux и "Аврора". Как ожидается, серийный выпуск продукции начнется в марте этого года.

MIG S6 и MIG T8X оснащаются корпусом, который выдерживает падения, вибрации и обладает высокой устойчивостью к воздействию внешней среды. Также на них установят средства шифрования, антивирусы, мессенджеры и другие приложения российской разработки. В MIG ожидают, что устройствами заинтересуются "все виды полевых служб, силовые ведомства, здравоохранение, энергетика и нефтегазовая отрасль, транспорт и ЖКХ".

Примерная стоимость устройств - 60-90 тысяч рублей, но при большем объеме заказа цена будет ниже. Первую партию из 2 тысяч штук планируют произвести до конца года.

В январе СМИ нашли на AliExpress планшет, очень похожий на MIG T10 (работает на Astra Linux и стоит от 105 тысяч рублей). В китайском маркетплейсе его аналог на Windows продавался в 2,5 раза дешевле. "Мы столкнулись с копированием и нелегальным распространением устройств на наших разработках, многие из которых собирались на производствах Юго-Восточной Азии", - объяснил "Коммерсанту" глава MIG Константин Манцветов. По его словам, это и стало одной из причин локализации производства в России.

Текст: Вести.Hi-tech

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