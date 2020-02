Потушенные сигареты продолжают выделять большой объём вредных веществ

О вреде курения знает каждый. Опасно оно как для активных, так и для пассивных курильщиков. Недавно же учёные выяснили, что сигареты выделяют токсичные вещества не только во время горения. Новое исследование показало, что потушенные окурки продолжают испускать вредные соединения в воздух даже спустя несколько дней.

По словам учёных, только за первые 24 часа сигаретный окурок выделяет до 14% от объёма никотина, который выбрасывается в воздух, когда сигарета горит.

Чтобы измерить концентрации вредных веществ, выделяемых окурками, исследователи из США поместили 2100 недавно потушенных сигарет в камеру из нержавеющей стали ("выкуривал" такой объём специальный робот, который делал шесть затяжек каждой зажжённой сигареты). Установка позволила учёным создать условия как в закрытом помещении и регулировать температуру, влажность воздуха, скорость его циркуляции и подачи.

Команда исследователей измерила концентрации восьми химических веществ, которые обычно выделяют сигареты: фурфурола, cтирола, этилбензола, циклопентадиена, лимонена, нафталина, триацетина и никотина. Четыре из них Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает вредными или потенциально опасными для здоровья.

Исследователи измеряли выбросы вредных веществ в воздух, меняя температуру в пределах от 20 до 30 градусов Цельсия, а также регулируя влажность и приток воздуха в камеру. Оказалось, что, когда температура была выше, окурки выделяли химикаты с большей скоростью. На этот фактор влиял и уровень влажности: семь из восьми химических веществ выделялись из потухших сигарет быстрее при 50% относительной влажности, чем при 25% относительной влажности воздуха.

Иными словами, оставленная на время неопустошённая пепельница может подвергнуть курильщиков и некурящих людей воздействию ещё большего количества вредных химических веществ, чем считалось ранее.

"Масса никотина, выделяемая из окурка в течение пяти дней, может быть сопоставима с массой никотина, присутствующей в основном и боковом потоке дыма [при выкуривании сигареты]", - отмечает инженер-эколог Дастин Поппендик (Dustin Poppendieck) из Национального института стандартов и технологий США. Это особенно актуально при более высоких температурах [в помещении]".

Поясним, что табачный дым выделяется из сигареты в виде основного потока (дыма, вдыхаемого и выдыхаемого курильщиком) и бокового потока (дыма, выпускаемого с конца горящей сигареты). Различие между одним и другим существенное. Оба потока дыма содержат одинаковые соединения, но в различных пропорциях. Например, боковой дым содержит вдвое больше никотина, чем основной.

"Я был абсолютно удивлен, - рассказывает Поппендик. - Эти цифры значительны и могут иметь серьёзные последствия в случаях, когда окурки выбрасываются в помещении или в автомобиле. Вы можете подумать, что, не куря в машине в присутствии детей, вы защищаете некурящих людей или детей вокруг вас. Но, если пепельница в вашей машине полна окурков, которые выделяют эти химикаты, воздействие всё равно произойдёт".

Добавим, что сегодня учёные чаще всего исследуют последствия для здоровья от активного и пассивного курения. Но до сих пор мало кто обращает пристальное внимание на тот факт, что химические вещества, выделяемые сигаретами, оседают на мебели, тканях и стенах помещений и салонов автомобилей.

Авторы работы отмечают, что в ходе исследования они использовали только одну известную марку сигарет. Тем не менее, если полученные данные верны, это означает, что ранее учитывался далеко не весь вред от курения.

Сегодня, по оценкам экспертов, ежегодно во всём мире производится более пяти триллионов окурков, и многие из них не полностью гасятся или не утилизируются должным образом. А это, к слову, приводит к загрязнению не только воздуха, но и почвы.

Данные исследования опубликованы в изданиях International Journal of Indoor Environment and Health и Science of the Total Environment.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" писали о том, что использованные окурки можно было бы закатывать в асфальт, а также о том, что современные электронные сигареты не станут идеальным выходом из сложившейся ситуации, так как никотин в них увеличивает риск возникновения болезней сердца, а также вызывает болезнь лёгких.