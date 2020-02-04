Россияне летят домой из Уханя

В эфире программы "60 минут" показан эксклюзивный репортаж о спецоперации по эвакуации граждан РФ из пораженного коронавирусом Уханя. Для эвакуации выделено пять военных самолетов.

"Это целая операция. Сегодня рано утром мы получили окончательное письменное разрешение на пролет наших самолетов. Поверьте, это непростая процедура. Мы рассчитываем, что за сегодняшнюю ночь удастся наших людей отправить на Родину", — прокомментировал посол России в Китае Андрей Денисов, уточнив при этом, что на борт российского военного самолета будут приняты несколько граждан стран СНГ.