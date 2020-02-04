Актера из "Великолепного века" приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Турецкий актер Аднан Коч, известный своими ролями в сериалах "Великолепный век", "Восток-Запад", приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы. Он обвиняется в оказании вооруженного сопротивления полиции, захвате заложников, а также незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Аднан Коч был задержан вместе с пятью другими обвиняемыми (в числе которых брат актера) в марте 2018 года в ходе антинаркотической операции в Аташехире. Они оказали вооруженное сопротивление, пытались уничтожить улики, а также захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов. Во время ареста злоумышленники ранили шестерых полицейских.

Турецкий актер и его брат приговорены к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Остальные получили сроки от 4 до 17 лет и 6 месяцев.