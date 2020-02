Трамп ждет, когда же демократы обвинят Россию в своей неудаче в Айове

Президент США Дональд Трамп съязвил в отношении демократов по поводу задержки публикации результатов кокусов (собрание сторонников или членов политической партии) в штате Айова.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, с иронией спросив, когда же представители Демократической партии США начнут винить в своем поражении в штате Айова Россию, а не собственную некомпетентность?

When will the Democrats start blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, instead of their own incompetence for the voting disaster that just happened in the Great State of Iowa?