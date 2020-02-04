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4 февраля 202019:09

Грязные танцы на барных стойках: что подсыпают девушкам в ночных клубах

В "Прямом эфире" – скандальная история, которая произошла в жизни 18-летней Лианы Г. из города Чебоксары. Девушка – студентка техникума стала получать угрозы и оскорбления после того, как в Сеть попало видео из ночного клуба.

На кадрах она танцует на барной стойке, за ней туда взобрался бармен и стал расстегивать лифчик. Лиана уверяет, что не помнит этого и предполагает, что ей подсыпали в напиток какое-то запрещенное вещество.

В своем маленьком поселке она стала изгоем, от нее отвернулись даже родственники, а мать девушки рассказывает, что дочь после этого переживает, плачет и не спит ночами.

Из-за угроз, оскорблений и непристойных предложений, которые посыпались на Лиану после того, как это видео разлетелось по соцсетям, она была вынуждена уехать из родного города.

Между тем, популярность заведения, где было снято это видео, резко возросла.

Лиана сходила на обследование к врачу и сдала анализы. Нарколог Эркен Иманбаев уверен: она находилась под действием наркотика, из-за которого у девушки был провал в памяти.

Кто мог его подсыпать — случайные друзья или работники клуба? Кто и зачем снимает подобные видео, и насколько типична история Лианы для такого рода заведений?

Свое расследование провели корреспонденты программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

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