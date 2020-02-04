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4 февраля 202019:20

В России назвали самые популярные модели в крупных городах

АвтоВести

То, что популярно в одном городе - "не заходит" в другом. Аналитики проанализировали итоги 2019 года и выяснили, какие модели предпочитали жители российских городов численностью более 1 млн человек.

По данным, которые получил "Автостат", лавры бестселлеров в 16 российских городах-миллионниках поделили между собой всего 4 модели. При этом в ряде этих городов лидеры взяли 10% рынка и более.

Сразу в 7 из 16 городов первое место взяла Kia Rio. Корейский автомобиль предпочитают в Санкт-Петербурге (4014 шт.), Казани (1711 шт.), Нижнем Новгороде (1154 шт.), Новосибирске (1304 шт.), Ростове-на-Дону (825 шт.), Краснодаре (1033 шт.) и Красноярске (690 шт.).

Lada Granta взял свое первое место в Уфе (1268 шт.), Омске (513 шт.), Перми (1442 шт.), Самаре (1697 шт.), Челябинске (1197 шт.) и Волгограде (1121 шт.). Кстати, в 2019 году "Гранта" также стала самой продаваемой новой машиной в целом по России.

Вазовская Vesta стала самой популярной в Воронеже (1512 шт.) и Екатеринбурге (1403 шт.). Что до Москвы, то ее рейтинг моделей-лидеров в 2019 года возглавил седан Volkswagen Polo: его купили 13 536 раз.

Текст: АвтоВести

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