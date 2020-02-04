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4 февраля 202021:21 Наиля Аскер-заде

Коронавирус создал проблему ретейлерам

Коронавирус создал проблему ретейлерам

Коронавирус добавил работы не только медикам, но и ретейлерам. Связано это с возникшими логистическими проблемами.

С 30 января граница России с Китаем была временно закрыта в пяти регионах Дальнего Востока. Фуры с овощами остались по ту строну пункта пропуска. Но сейчас грузовое сообщение уже возобновили. И очередей на границе нет.

"С третьего февраля этого года пункты пропуска стали работать стабильно. В настоящее время грузовые транспортные средства следуют как в Россию, так и из России", — сообщил Олег Борисов, первый заместитель начальника Уссурийской таможни.

1600 тонн овощей и фруктов. Столько было завезено в регион за сутки. Переносчиками коронавируса они не являются. По торговым базам импортный товар разойдется в ближайшие дни. А к выходным крупные сети в регионе планируют договориться с новыми поставщиками из Ирана, Турции, Азербайджана, Марокко и Израиля.

"Сложностей логистикой мы не испытываем, однако ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по ценам и качеству", — рассказал Денис Кузнецов, начальник управления по связям с общественностью компании-ретейлера.

В некоторых торговых точках цены выросли, особенно на огурцы и помидоры. В Федеральной антимонопольной службе планируют проверить обоснованность завышения цен.

В администрации Приморского края успокаивают, что стоимость "борщевого набора" в Приморье держат под контролем. Овощей хватит как минимум на два-три месяца.

"Мы всю эту информацию проанализируем и вместе с управлением Федеральной антимонопольной службы выйдем на проверки. Китайские помидоры, огурцы в два раза, они должны оставаться на уровне. Поэтому, если они поднялись в два раза, это уже спекуляция. Уже пришли первые фуры с кабачками, баклажанами, с зеленью, капустой, то есть такие уже товары к нам уже пошли", — пояснила Елена Коваль, заместитель министра промышленности и торговли Приморского края.

Таможенные брокеры опасаются, что с проблемами может столкнуться и непродовольственный ретейл. Все компании ждут, когда в Китае закончатся новогодние каникулы. Они были продлены до 10 февраля.

"Безусловно, следующим будут проблемы с непродовольственными товарами, которые являются довольно значительной частью импорта из Китайской народной республики. Это весь рынок, который мы везем из Китая. Все, там, от яблок, там, трусов до довольно сложного оборудования, которое составляет, кстати, значительную часть импорта", — проинформировала Юлия Шленская, президент компании, оказывающей услуги в области логистики и таможни.

Медицинские маски купить можно, но в отдельных регионах спрос ажиотажный. С 20 по 26 января аптеки продали 1 миллион 385 тысяч масок — это в три раза больше, чем неделей ранее. В связи с этим некоторые аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки, например, не более 100 штук или не более упаковки.

Запаслись масками и депутаты Госдумы. Как не заболеть — знает лидер ЛДПР Владимир Жириновский: "Вот он больной чихает, я могу от него обезопасить себя, а если я весь день на работе, то два часа нужно менять маску. Быстро надели все маски и весь день быть в масках!"

А все поверхности Жириновский рекомендует обрабатывать антисептиками.

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