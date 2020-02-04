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4 февраля 202021:21 Александр Балицкий

Настоящая спецоперация: как россиян эвакуируют из Уханя

Настоящая спецоперация: как россиян эвакуируют из Уханя

До аэропорта Тяньхэ тем, кто решил вернуться в Россию, пришлось добираться около десяти часов — много времени ушло на проверки на различных контрольно-пропускных пунктах. Карантин в провинции Хубэй еще больше усилили — начали раздавать талоны на еду и продовольственные пайки, чтобы еще больше ограничить любые перемещения. 

"Всем привет, дорогие соотечественники! Мы выдвигаемся уже в аэропорт и скоро вернемся в Россию. Мы живы и здоровы, ура!", — обратился эвакуированный Алексей Евгунко.

Последние часы в закрытом на карантин зараженном Ухане, чьи пустынные улицы теперь остались за окнами автобусов. "Подъехал к нашему двору пассажирский автобус, большой, очень комфортабельный. Мы уложили свои вещи. Сам водитель был в маске, перчатках", — рассказала россиянка Виктория Моковцова.

У них было несколько дней на сборы и на раздумья — остаться или нет. 132 человека решили: лучше все-таки в Россию. Россиянка Анжелика Ооржак поделилась: "Немножко грустно, конечно. Мы надеемся, что в скором времени все будет хорошо".

На дорогу до аэропорта Тяньхэ уходит почти десять часов — на каждом блок-посту измеряют температуру. Как сказали дипломаты, это настоящая спецоперация, ведь вывозят россиян не только из Уханя, но и из всех отдаленных уголков инфицированной провинции Хубэй.

"Там фактически военное положение, то есть все закрыто, перекрыто. Сегодня рано утром мы получили окончательное письменное разрешение на пролет наших самолетов. Поверьте, это тоже непростая процедура", — прокомментировал ситуацию чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов.

Вслед за первым военно-транспортным Илом будут еще четыре. Экипаж и медики в воздухе надели костюмы биохимзащиты. Те, кого они вывезут из очага заражения, здоровы, но по прилету их все равно поместят на карантин.

Из тех городов, которые формально и не закрыты, но авиасообщения нет, выбираться приходится самостоятельно. Марина Рубина упаковала вещи, чтобы добраться из Хэфэя в Шанхай. После того, как китайский бизнес из-за эпидемии встал, ее собственный — тоже. Женщина рассказала:

— Вот собираю необходимый набор путешественника на данный момент. Вчера выходила в магазин, чтобы найти маски, какие-то санитайзеры, салфетки влажные. На улицах очень мало людей, однако никакой паники не наблюдается.

В Ухане паники тоже нет. В город завели 350 тонн товаров первой необходимости. Некоторые местные жители на всякий случай решили сами себя изолировать.

На карантин закрывают и Чжэцзян. Выйти на улицу в Вэньчжоу разрешают раз в два дня и по талонам, ведь такой стремительной, как сегодня, динамика заражения не была с начала эпидемии. Всего за сутки коронавирус 2019-nCoV обнаружили более чем у трех тысяч человек. Теперь их двадцать с половиной тысяч. Также зафиксированы новые случаи смерти — один из них уже и в Гонконге.

Химикатами заливают общественный транспорт, подъезды жилых домов. Для дезинфекции используют даже дроны. Еще с их помощью рассказывают сидящим по квартирам последние новости, чтобы те не чувствовали себя одиноко.

"Использование дрона для общения с жителями помогает избежать близкого контакта. Это инновационный метод, и люди его хорошо воспринимают", — рассказал сотрудник полиции Чжан Шуанвэй.

Чтобы свести к минимуму контакты и риск заразиться, роботы в больницах развозят по палатам обеды и лекарства, даже определяют дозу для каждого больного. Один из пациентов показал, как выглядят палаты специальной клиники Хошэньшань, которую построили всего за десять дней.

Язык не повернется назвать больницу временной, как и этот полевой госпиталь, развернутый на территории огромного экспоцентра. Больницы на тысячи мест спешно возводят теперь почти все китайские мегаполисы. Эту построили в Шэньяне.

На борьбу с эпидемией китайские власти выделяют почти семь миллиардов долларов, но готовы принять и зарубежную помощь. Россия свою уже предложила.

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