ФНБ России в январе увеличился на 67,5 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 февраля 2020 года повысился до 7,84 триллионов рублей или 6,9% от ВВП страны.

Министерство финансов России сообщило о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния в первом месяце 2020 г.

По состоянию на 1 февраля 2020 г. общий объем ФНБ России вырос до 7 840 545,1 миллионов рублей. Тем самым, за месяц объем фонда вырос на 67,5 миллиардов рублей, по сравнению с уровнем декабря 2019 г.

Из общей суммы в 7 840 545,1 миллионов рублей, эквивалентной 124 382,2 миллионов долларов на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России, по данным Минфина, размещено 45 367,5 миллионов долларов; 39 057,7 миллионов евро; 7 652,5 миллионов фунтов стерлингов; 104,5 миллионов рублей.

Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) по состоянию на 1 февраля 2020 г. составил 6 197 312,9 миллионов рублей или 98 314,0 миллионов долларов.

В федеральный бюджет России в январе 2020 г. поступили доходы от размещения средств Фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 2 036,5 миллионов рублей, что эквивалентно 33,24 миллионов долларов.

Также в бюджет были направлены доходы от ценных бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов сумме 277,4 миллионов рублей, что эквивалентно 4,52 миллионов долларов.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России составил 2 313,9 миллионов рублей, что эквивалентно 37,75 миллионов долларов.

Минфин также отметил, что в январе 2020 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ размещенных в 2016–2019 гг. в целях финансирования ряда проектов.