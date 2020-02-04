"Замерзнете же, холодно": Путин остановил кортеж ради жителей Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Череповец остановил кортеж, чтобы поздороваться с местными жителями. Соответствующую запись опубликовали в Интернете.

На кадрах видно, что жители Череповца собрались возле продуктового магазина. Владимир Путин вышел из машины и направился к людям. Президент обратился к гражданам: "Замерзнете же!".

Российский лидер поздоровался с некоторыми за руки, после чего напоследок сказал: "Все! Замерзнете же, холодно". Затем президент отправился обратно в автомобиль, сообщает "Россия 24".

Во вторник, 4 февраля, Владимир Путин провел встречу с общественниками, во время которой ответил на ряд вопросов.