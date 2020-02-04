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4 февраля 202022:05 Анна Балан

Уволен тренер, общавшийся с юными хоккеистами ударами по голове

Уволен тренер, общавшийся с юными хоккеистами ударами по голове

Где заканчивается жёсткое спортивное воспитание и начинается обычное рукоприкладство? О методах подготовки будущих чемпионов спорят после скандала в Балашихе. Там тренер детского хоккейного клуба "Авангард" буквально вколачивал науку в своих подопечных — клюшкой по головам и бросками на лед. После того, как история получила огласку, наставника уволили. Но часть родителей неожиданно заявили, что такой хоккей им и нужен.

"Тебе больно было? — Нет. Он показывает, мы всё равно не понимаем. Это же надо как-то доносить до нас. — И как он доносит? — Иногда он может и ударить", — рассказывает юный спортсмен.

На льду дворца спорта в Балашихе девятилетние игроки хоккейного клуба "Авангард" и недовольный их игрой тренер. Старается достучаться до каждого: буквально. После нескольких ударов, швыряет.

"Он бросает нас на третий раз только. Когда мы уже раз 10 сказали. Мы его не поняли. И он нас на это злится и бросает. — На лёд бросает? – Да".

Тренер этих ребят — Игорь Николаев, сам в прошлом профессиональный хоккеист: "На самом деле произошёл рабочий момент. Конечно, не очень приятно выглядит. Тренер. который работает, а не стоит, всегда есть найти что-то недозволенное".

Елена Кураева — мама одного из мальчиков — сама неоднократно видела жёсткие метода работы тренера: "На одном из собраний Курдин сказал такую фразу: Нам не нужны здесь скрипачи и учёные. мы растим быдло. Поэтому будет жесткий отсев. Кто не выдерживает напора, тот здесь не тренируется".

Самое удивительное, что большинство родителей юных хоккеистов, это мнение разделяют. Уверены только так и можно вырастить настоящих чемпионов.

"У нас время сжатое, там никто не будет за ручку водить, первые шаги делать. Понимаете, тут уже ребята практически профессионалами становятся", — заявил отец одного из юных хоккеистов.

"Это не удар! Это как указкой показать на доске!" – солидарна с ним мать другого мальчика.

"Это лучший тренер в России, лучший!" – уверена ещё одна женщина.

Руководство клуба "Авангарда" признает, что жалобы на Николаева им поступали давно.

"Мы реагировали, проводили внутренние беседы, разговоры, зачастую мы находили всегда решения, и тренер приносил извинения", — рассказал Никита Тарасевич, директор по развитию хоккейной академии "Авангард" в регионах.

А вот так на том же льду работает с юными спортсменами главный тренер "Авангарда" Геннадий Курдин.

Но ни руководство клуба, ни сам Курдин эти мягко говоря спорные педагогические приемы не комментирует. И тренер продолжает работать.

"Вы можете как-то прокомментировать это видео? — Ногу и не хочу, вы мешаете нам работать!" – заявил Курдин.

Жестокость в мире детского спорта становится едва ли не нормой. Вот в Челябинске преподаватель по спортивной гимнастике за ошибки таскает за косы будущих чемпионок.

А вот в Москве тренер учит юных футболистов забивать. И многие взрослые уверены: так и надо.

"Стоит ли ждать результатов, если мы их будем гладить только по головке? Не будет чемпиона у тренера гипермягкого, вечно улыбающегося, не дающего отпор и не умеющего заставить. Глубокое заблуждение, что наши великие тренеры были всегда мягкими и улыбчивыми", — считает Вадим Гущин, спортивный психолог.

А вот что думает по этому поводу один из самых прославленных наших хоккеистов.

" Я провел в хоккее больше 40 лет и не помню, чтобы нас кто-то бил и тем более клюшкой по голове. Ну выйдете, кого-то на улице по голове ударьте, я посмотрю, что с вами будет за это. Как минимум получите очень сильную ответку или вас арестуют. У меня трое детей, сын занимается хоккеем, но мы как-то находим способ общения — иногда надо жестко объяснять. Но мне кажется, словами надо объяснять", — говорит Павел Буре, советский и российский хоккеист, чемпиона мира 1990 года.

Ну, а у ребят из "Авангарда" теперь новый тренер. После проведённой проверки руководство клуба все-таки решило Николаева уволить.

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