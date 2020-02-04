Гол Мамаева помог "Ростову" обыграть "Партизан" на турнире в Катаре

На товарищеском турнире в Катаре завершилась встреча между российским "Ростовом" и сербским "Партизаном". Команда Валерия Карпина уверенно взяла верх над соперником со счетом 3:1. В составе победителей один из голов забил Павел Мамаев.

Полузащитник желто-синих отличился на 32-й минуте первого тайма. Также за "Ростов" мячи забили Александр Долгов (57-я) и Эльдор Шомуродов (73-я). У "Партизана" единственный гол оказался на счету Умара Садика (87-я), который реализовал пенальти.

Напомним, что в первой игре на турнире в Дохе "Ростов" уступил "Спартаку" со счетом 1:2, а сербский клуб взял верх над "Локомотивом" в серии пенальти (1:1, 4:2).