Экс-тренер "Спартака" Кононов согласовал контракт с ФК "Рига"

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов в ближайшее время приступит к работе в футбольном клубе "Рига". 53-летний специалист уже согласовал все условия контракта с чемпионом Латвии.

Как сообщает "Спорт-экспресс", 5 февраля Кононов подпишет договор. Правда, детали будущего контракта не разглашаются. Известно, что "Рига" примет участие в Кубке ФНЛ в феврале.

Напомним, что экс-тренер красно-белых был уволен с поста наставника столичной команды в сентябре 2019 года. С тех пор он нигде не работал.