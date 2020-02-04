Тюрьма для зверей или уникальное место: подробности о Зубкове и его парке "Тайган"

"Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, но готов выступить личным поручителем" — так глава Республики Крым Сергей Аксенов высказался о ситуации с Олегом Зубковым. Директора парка львов "Тайган" поместили под стражу, как минимум, на два месяца. Он отправился в следственный изолятор за нарушение предыдущей меры пресечения в виде подписки о невыезде, а конкретно за то, что пропустил судебное заседание, где разбирались с давним делом о возможном несоответствии все того же сафари-парка требованиям безопасности. Тянется оно с позапрошлого лета, когда один из хищников, по до сих пор не установленным причинам, напал на туристку во время прогулки. Сам "Тайган" с тех пор неоднократно закрывали на разнообразные проверки, потом открывали. В настоящее время он снова закрыт. Зубкова, выходит, тоже закрыли. Вот только здесь, кажется, предостаточно не сразу заметных нюансов. Обсуждают на полуострове не только пресловутую львиную агрессию.

Олег Зубков арестован, потому что не приходил в суд на заседания — в октябре прошлого года и в январе нынешнего, без объяснения причин. Это в постановлении Белогорского районного суда сказано, который отправил владельца сафари-парка "Тайган" в СИЗО.

"Все, что там написано, так оно и есть. Действительно, Олег Алексеевич, имея на руках подписку о невыезде, не являлся несколько раз в суд на заседания. Он пересекал границу Республики Крым и не ставил судью в известность. Зубков сорвал два судебных заседания, на которых должен был быть опрошен основной мой свидетель", — рассказала пострадавшая Ольга Соломина.

"Я полагаю, что она лжет. Более того, уверен, что мой подзащитный не нарушал что-либо. Какой-либо неуважительной причины, какой-либо неявки Зубкова не было и быть не могло. Я приведу конкретный пример: если суд полагал, что Олег Алексеевич совершил какое-либо нарушение, суд обязан был задать следующие вопросы: почему на таких-то и таких-то датах вас не было. Таких вопросов не было задано", — прокомментировал ситуацию адвокат Олега Зубкова Арман Петросян.

Зубков, который до сих пор был под подпиской о невыезде, обвиняется по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его возбудили после того, как в парке "Тайган" туристку из Кирова Ольгу Соломину во время экскурсии укусил за руку лев по кличке Витя.

"Я никого не дергала, не тыкала, не дергала за хвосты, не трепала за гриву и была абсолютно трезва. Неделю я лежала в реанимации, мое состояние ухудшалось. Меня доставили санавиацией в Симферополь через неделю, где вопрос стоял об ампутации руки. И Олег Алексеевич смеется в камеру, на YouTube-канале передает мне слова о том, что я дала большую рекламу этой прогулке", — рассказала Ольга Соломина.

"Ее показания опровергаются показаниями всех свидетелей, которые опрошены по данному уголовному делу. Это ложь, но я бы не хотел сейчас акцентировать внимание на том, кто прав, а кто виноват. Краеугольным камнем данной проблемы является то, что Белогорский суд вынес постановление об изменении меры пресечения", — сообщил адвокат Олега Зубкова.

Олег Зубков — одна из самых спорных медиаперсон в Крыму. Есть такие, кто и за фигуру-то его не считает, а парк "Тайган" называют, самое мягкое, "тюрьмой для зверей".

"Олег Зубков известен зоозащитникам как человек крайне скандальный. Ему были переданы животные, по которым он не может отчитаться, где они. Даже через суд мы не можем добиться, чтобы он показал этих животных. Ходят слухи, что они продаются, причем на черном рынке", — прокомментировал ситуацию правозащитник Николай Вихляев.

Сторонники Зубкова, наоборот, говорят, что он с нуля создал на полуострове уникальный объект.

"Олег Зубков человек, который рождается раз в сто лет! Он взял на себя эту ответственность. Звери его слушаются однозначно. Он создал такую атмосферу среди этих животных, которые неагрессивно относятся к людям", — высказал свое мнение общественный деятель Борис Лурье.



К сафари-парку "Тайган" и зоопарку "Сказка", принадлежащих Зубкову, не раз возникали вопросы у Минприроды и Минимущества Крыма. В прошлом декабре ветеринарный комитет республики даже закрыл "Тайган" на месяц до устранения нарушений. В начале этого года Зубков встречался с крымским чиновниками в Минэкономики в Москве. Он согласился привести свой парк "в соответствие с действующим законодательством". И тут грянул арест.

"Парк "Тайган" — это преисподняя, которая нацелена на сбор "бабок" на крови животных. Специалистов нет, врачей нет, ветеринаров нет, питания нормального нет — ничего нет. Если животинка заболела, ее оттащили в сторону и она медленно в муках погибает. Судья правильно сделал, что сменил меру пресечения на арест — Зубков отдохнет от своих негативных дел", — рассказал основатель реабилитационного центра для животных "Велес" Александр Федоров.

"Мы находились все в шоковом состоянии. Под арест Олега Алексеевича взяли прямо в зале суда. Нам не разрешили с ним пообщаться. Мы забрали только вещи. Его отвезли в милицию Белогорска. Мы думали, он там будет в течение суток, но очень быстро его переправили в СИЗО Симферополя, где он сейчас и находится, — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы "Тайган" Татьяна Алексагина.

Адвокат Зубкова на днях собирается подать апелляцию на решение Белогорского суда об изменении меры пресечения в Верховный суд Крыма. А пока стороны ждут рассмотрения дела по существу. Заседание назначено на 17 февраля.