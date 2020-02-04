Фильм "Т-34" получил премию "Блокбастер"

Фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, созданный при поддержке телеканала "Россия", удостоен премии "Блокбастер" как самая кассовая российская картина. Церемония награждения прошла во вторник, 4 февраля.

Продюсер фильма Рубен Дишдишян рассказал, что кино бы не состоялось, если бы не было Алексея Сидорова, поскольку он очень талантливый режиссер. По его словам, "Т-34" очень хорошо сработал, его кассовыми сборами довольны.

В зарубежном прокате самым кассовым российским фильмом стала спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх". Она заработала 15 миллионов долларов.

Издатель кинопортала "Кинобизнес сегодня" (благодаря которому и учреждена награда) Ада Семенова рассказала, что такие фильмы как "Т-34" и "Движение вверх" сорвали кассу, еще чуть-чуть и мы обгоним "Аватар", сообщает "Россия 24".

Директор департамента кинопроката компании "Централ партнершип" Павел Верещагин рассказал, что они с большим энтузиазмом взялись за прокат киноленты "Т-34", поскольку там есть история, масштаб, сумасшедшие съемки и сценарий. По его словам, хочется, чтобы таких фильмов было больше.

В номинации "Человек года" победил продюсер Антон Златопольский. "Продюсером года" стал Рубен Дишдишян.

Самым кассовым российским анимационным фильмом стала мультипликационная лента "Три богатыря и наследница престола" режиссера Константина Бронзита.

Премией также отметили ряд зарубежных фильмов и мультфильмов, в числе которых "Зеленая книга" Питера Фаррелли, "Тайная жизнь домашних животных — 2", "Джокер".

Чемпионом кинопроката России и СНГ стал "Король Лев", который собрал 2,995 миллиарда.